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На деньги, на которые должны были построить новую сцену МДТ, мошенники купили себе "Майбах" и "Порше"
Сегодня, 14:12
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lesjasap
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На деньги, на которые должны были построить новую сцену МДТ, мошенники купили себе "Майбах" и "Порше"

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На 45 миллионов рублей мошенники купили себе дорогостоящие автомобили.

Правоохранительные органы установили, что украденные 45 миллионов со строительства новой сцены МДТ, пошли на покупку дорогостоящих автомобилей, авиалайнера и предметы роскоши. Основным фигурантом дела называют руководителя компании “Стройсоюз СВ”. Мужчина не скрывал своей разгульной жизни и “сорил” деньгами. Петербуржец выкладывал фотографии с яхтами, иномарками класса “люкс” и другим имуществом в социальную сеть. 

Известно, что на государственные деньги злоумышленник приобрел “Майбах”, а также взял в лизинг “Лексус” и “Порше”.

Отметим, что контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2013 года. Из федерального бюджета в рамках программы “культура России” на создания новой сцены МДТ выделили 146 миллионов рублей. В ходе работ было “потеряно” 45,5 миллионов. Из-за мошеннической схемы сорвались сроки производственного цикла петербургского “храма” театрального искусства. Организации пришлось повторно проводить конкурс на разработку и создание проекта. Соответственно, одна и та же работа была оплачено Министерством финансов дважды.
 
Ранее Piter.tv писал о том, что в Северной столице задержаны подозреваемые по данному преступлению.
 

Теги: майбах , мдт , мошенники , новая сцена , театр , театр европы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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