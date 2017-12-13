На деньги, на которые должны были построить новую сцену МДТ, мошенники купили себе "Майбах" и "Порше"

На 45 миллионов рублей мошенники купили себе дорогостоящие автомобили.

Правоохранительные органы установили, что украденные 45 миллионов со строительства новой сцены МДТ, пошли на покупку дорогостоящих автомобилей, авиалайнера и предметы роскоши. Основным фигурантом дела называют руководителя компании “Стройсоюз СВ”. Мужчина не скрывал своей разгульной жизни и “сорил” деньгами. Петербуржец выкладывал фотографии с яхтами, иномарками класса “люкс” и другим имуществом в социальную сеть.

Известно, что на государственные деньги злоумышленник приобрел “Майбах”, а также взял в лизинг “Лексус” и “Порше”.

Отметим, что контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2013 года. Из федерального бюджета в рамках программы “культура России” на создания новой сцены МДТ выделили 146 миллионов рублей. В ходе работ было “потеряно” 45,5 миллионов. Из-за мошеннической схемы сорвались сроки производственного цикла петербургского “храма” театрального искусства. Организации пришлось повторно проводить конкурс на разработку и создание проекта. Соответственно, одна и та же работа была оплачено Министерством финансов дважды.



Ранее Piter.tv писал о том, что в Северной столице задержаны подозреваемые по данному преступлению.

