Рабочие украли 45 миллионов рублей при планировке новой сцены МДТ

В Петербурге ФСБ накажет мошенников, забравших себе 45 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство новой сцены МДТ.

Представители ФСБ по Петербургу задержали преступников, которым вменяют хищение 45 миллионов рублей. Данные средства должны были пойти на планировку новой сцены МДТ. Однако, подрядчик так и не приступил к выполнению обязательств.

Представители надзорного ведомства подозревают группу лиц в сговоре. Согласно полученным данным, фигуранты дела провели мошенническую схему по “распилу” государственного бюджета. В отношении нескольких человек возбуждены уголовные дела. Их пособники объявлены в розыск. В скором времени решится вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что новую сцену Малого Драматического театра - Театра Европы должны создать к 2019 году.

