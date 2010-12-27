Новую сцену МДТ в Петербурге построят к концу 2019 года

В Петербурге к 2019 году построят МДТ со сценой-трансформером.

Руководитель Северозападной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская заявила, что создание Новой сцены Малого драматического театра - Театра Европы в Петербурге планируется завершить к 2020 году.

В процесс сооружения театра входит: возведение здания - к 2018 году, после чего начнется отделка внутри театра, а к 2019 планируется монтаж оборудования. К концу 2019 года весь процесс строительства должен завершиться.

По данным министерства культуры, площадь Театра Европы займет 23,5 тысячи квадратных метров. Новое здание будет оснащено сценой-трансформером, зрительный зал планируется вместимостью 600 человек, а также будет камерная сцена на 75 мест. Кроме того, в МДТ расположатся три репетиционных зала, технические, складские, административные и другие помещения, которые необходимы театру.