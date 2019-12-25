В Петербурге поймали наркосбытчика, находящегося в федеральном розыске

Мужчина купил героин для последующей продажи, пока находился в Волгограде.

Петербургские оперативники задержали 20 августа находящегося в федеральном розыске мужчину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 25-летний выходец из Средней Азии совершил преступление в Волгограде и сбежал.

Как выяснилось, в минувшем июне мужчина поехал в Волгоград, где купил сверток с 55 граммами героина, чтобы впоследствии сбыть наркотик. В июле сбытчика объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас мужчину доставили в полицию, инициатору розыска об успешной поимке, состоявшейся на улице Коммуны, сообщили.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец поехал в Минск на пару дней и пропал в СИЗО.

Фото: Piter.TV