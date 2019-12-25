Петербуржец поехал в Минск на пару дней и пропал в СИЗО

Гражданин России находится в изоляции в Минске, предполагается, что это пропавший в столице Белоруссии петербуржец.

В четверг, 20 августа, сотрудники посольства России в республике Белоруссия сообщили, что в СИЗО в Минске находится один россиянин, передала "Фонтанка".

Из изолятора выпустили всех, кроме мужчины. По всей видимости, это 39-летний Михаил Дорожкин, программист из Петербурга. Он навещал друзей в столице в день голосования, а в день голосования, 9 августа, когда должен был уехать, был задержан у вокзала. Больше он на связь не выходил. Сокамерники Дорожкина отметили, что не видели мужчину с 13 августа.

По словам жены Михаила, сотрудники консульства нашли петербуржца, установили его местоположение и передали родным, что ихаил "жив, выглядит здоровым" и предположительно пробудет в несвободе ещё несколько дней. Причины пока не называются, потому как, судя по документам, Дорожкину был назначен арест на 7 суток, срок которого уже истек. Сокамерник отметил, что петербуржец получил еще 14 суток ареста.

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