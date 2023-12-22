В Петербурге задержан находившийся в федеральном розыске экс-руководитель строительной компании

Задержанного обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Полицейские 2 июня у дома 21 по бульвару Новаторов задержали 72-летнего экс-руководителя крупной строительной компании, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержанного обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Петербуржец в 2017 году, являясь руководителем и акционером предприятия по строительству автомобильных дорог, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам на сумму 102 млн рублей, перечислил на расчетный счет другой организации 38 млн рублей.

Мужчину доставили в отдел полиции по Кировскому району Петербурга для дальнейшей передачи инициатору розыска.

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Фото: Piter.TV