В Петербурге задержан мужчина за секс со школьницей

В полицию обратился отец девочки.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июня полиция задержала безработного мужчину 1974 года рождения за распространение порнографических материалов.

В ходе расследования выяснилось, что преступник ещё в декабре 2019 года в социальной сети "ВКонтакте" познакомился со школьницей 2005 года рождения. Он неоднократно вступал с ней в интимные отношения с марта 2020 года в своей квартире г. Шлиссельбург. Кроме того, мужчина снимал видеоматериалы порнографического характера с участием девочки.

В полицию с заявлением обратился отец школьницы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что стали известны подробности группового изнасилования в Сестрорецке.

Фото: Piter.tv