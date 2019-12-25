В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Вечером в воскресенье, 7 июня стало известно о том, что задержан 49-летний петербуржец, подозреваемый в убийстве подростка. По данным СК по Петербургу, в ночь на воскресенье мужчина в парадной одного из домов по Лыжному переулку в результате ссоры избил 17-летнего моложого человека, а затем нанес ему удары ножом.

Пострадавший погиб в машине скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). Выясняются обстоятельства случившегося. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала школьницу, укравшую кошелёк у пенсионерки в Сестрорецке. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Фото: Piter.tv