Полиция задержала школьницу, укравшую кошелёк у пенсионерки в Сестрорецке

Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция задержала подозреваемую в краже у д. 1 по ул. Ладожской в г. Кировске.

Девушка 2003 года рождения еще 25 мая вытащила из кармана куртки в магазине "Перекрёсток" г. Сестрорецка кошелёк у пенсионерки. Позже юная злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины 50 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержан подозреваемый в краже денег у блокадницы.

Фото: Piter.tv