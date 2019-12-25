Инспекторы ДПС задержали на Кубинской беспокойного пассажира авто с наркотиками в портфеле

Мужчина был пьян и разнервничался при встрече с сотрудниками ДПС.

Ночью в пятницу, 19 июня, у дома №5 по Кубинской улице инспекторы ДПС остановили автомобиль "КИА". Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, за рулем машины был 31-летний мужчина.

Подозрение у полицейских вызвал 25-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье. Имеющий признаки наркотического опьянения, молодой человек занервничал, увидев инспекторов. Он предъявил им свой паспорт по требованию, после чего схватил свои портфель и сумку и попытался убежать. Полицейские поймали беглеца, в ходе личного досмотра в дежурной части в портфеле мужчины обнаружили серый сверток в скотче. Экспертиза установила, что в мешочке находилось почти 763 грамма наркотика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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