В Архангельске обнаружили плавучую плантацию конопли

В сети опубликовано видео задержания преступников.

В Архангельске прикрыли незаконное выращивание наркосодежащих растений.

На заброшенной барже, которая стояла на приколе у берега реки Кухнечиха, обнаружена целая плантация конопли. Сообщается, что при задержании на барже находилось три человека в возрасте от 43 до 54 лет. На дебаркадере в горшках росли 230 кустов конопли.

На мужчин заведено уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Сообщается, что у мужчин есть уже судимости.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Камчатке найдены одежда и части тела ребенка, который пропал 4 месяца назад.

Видео: МВД РФ