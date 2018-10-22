В Архангельске обнаружили плавучую плантацию конопли

В Архангельске прикрыли незаконное выращивание наркосодежащих растений.
На заброшенной барже, которая стояла на приколе у берега реки Кухнечиха, обнаружена целая плантация конопли. Сообщается, что при задержании на барже находилось три человека в возрасте от 43 до 54 лет. На дебаркадере в горшках росли 230 кустов конопли.
На мужчин заведено уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Сообщается, что у мужчин есть уже судимости.
Ранее Piter.TV сообщал, что на Камчатке найдены одежда и части тела ребенка, который пропал 4 месяца назад.
Видео: МВД РФ