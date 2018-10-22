На Камчатке обнаружены одежда и останки 5-летнего ребенка, который пропал летом

Появились подробности трагедии.

На Камчатке в селе Карымай 22 июня 2018 года 5-летний мальчик вышел из дома погулять и бесследно пропал. Следственными органами по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Спустя почти 4 месяца в лесу обнаружена одежда и человеческие кости.

Вечером 19 октября местные охотники обнаружили в лесу в 3х километрах от села Карымай одежду ребенка и вызвали полицию. Одна из родственниц опознала одежду мальчика, в которой он ушел в тот день из дома. Утром 20 октября следственная группа с криминалистами выехали на место обнаружения вещей. Вся одежда, кроме головного убора, обнаружена в радиусе 33 метра в 3х местах. Все три места находятся на одной извилистой тропе. В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом. В ходе осмотра обнаружена вся одежда мальчика, включая обувь, кроме головного убора.

Одежда имеет множественные повреждения в виде повреждений прямолинейной и округлой формы с неровными краями. В одном из этих мест, при более тщательном осмотре, обнаружены 3 фрагмента костей, предположительно человека.

По обнаруженным вещам и фрагментам костей назначены судебно-медицинская, генотипическая и трассологическая экспертизы. СУ СК РФ по Камчатскому краю

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю