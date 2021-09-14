Мужчину доставили в отдел полиции.

Онлайн-трансляция помогла полицейским задержать пьяного блогера, гонявшего по Невскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 13 сентября полицейские наткнулись на онлайн-трансляцию блогера, гонявшего в состоянии алкогольного опьянения по Невскому проспекту. Спустя 15 минут у дома №118 по Невскому проспекту сотрудники ДПС увидели каршеринговый автомобиль Kia Rio. Сначала мужчина попытался скрыться от правоохранителей, но безуспешно. При задержании блогер также оказывал сопротивление (сотрудник полиции получил телесные повреждения) и выражался нецензурной бранью.

Позже мужчину доставили в отдел полиции. Нарушителем оказался 31-летний бывший дальнобойщик Михаил. В отношении него составлены несколько административных протоколов. Также блогеру грозит уголовное дело по факту причинения травм полицейскому.

Михаил, известный как Дальнобой, – автоблогер, на аккаунт в Instagram которого подписаны 7,2 тысяч человек.

Ранее мы писали, что петербургского блогера будут судить за шутки об опасности вакцины.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области