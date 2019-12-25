В Петербурге задержан аферист, который втридорога продавал пенсионерам GPS-трекеры

Устройство мужчина представлял тревожной кнопкой.

Петербургские полицейские задержали местного жителя, обманувших нескольких пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, мужчина обогатился на продаже GPS-трекеров, представленных тревожными кнопками.

Известно, что злоумышленник приходил к пенсионерам, представлялся полицейским, демонстрируя "корочку" с гербовой символикой, и предлагал купить якобы тревожную кнопку. Мужчина заявил, что в случае опасности пожилому человеку можно будет просто нажать на кнопку, и на его адрес приедут экстренные службы. За прибор, оказавшийся дешевым GPS-трекером, мужчина брал по 12 тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее задержанный работал в фирме розничной торговли, где имел доступ к базе данных горожан. Базу мужчина сохранил себе и использовал в преступных целях. Пока выявлено три эпизода мошенничества, потерпевшими оказались женщины 83-84 лет, две из них – жительницы блокадного Ленинграда. Возбуждены уголовные дела, безработного 27-летнего уроженца Красноярска поместили под подписку о невыезде.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД