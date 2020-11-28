Полиция выявила шесть "резиновых" квартир на Южном шоссе

В полицию доставили 17 иностранцев-нарушителей.

В минувший четверг, 26 ноября, полиция провела профилактический рейд в жилых домах Фрунзенского района Петербурга. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, правоохранители проверяли законность сдаваемых в аренду квартир и легальность нахождения в этих жилищах людей.

Отмечается, что почти 70 участковых проверили порядка 2,7 тысяч квартир в 22 жилых домах. Из этого количества 250 квартир оказались сдаваемыми под наем и вызвали у полиции сомнения, кроме того, шесть таких квартир оказались "резиновыми" – в них проживали сразу несколько мигрантов. Указанные квартиры расположены на Южном шоссе.

17 иностранцев доставили в полицию, где привлекли к административной ответственности за нарушенное миграционное законодательства, еще пятерых – за распитие алкоголя в общественном месте. Вдобавок во время рейда полицейские обнаружили разукомплектованный автомобиль, который оперативно эвакуировали для проведения проверки и передачи информации в соответствующие органы.

Ранее мы рассказывали, как пограничники за один день остановили 20 иностранцев в Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД