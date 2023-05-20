В Петербурге задержан 15-летний вымогатель денег у сверстника

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Полицейские Невского района установили и задержали 15-летнего вымогателя денег у сверстника под видео. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 августа.

Сегодня в ходе мониторинга в мессенджере правоохранители обнаружили ролик, на котором зафиксировали конфликт между подростками. В ходе расследования было установлено, что инцидент произошел 10 августа. Видео нападения обидчик разместил в своем tg-канале.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Невского района установили и задержали предполагаемого "героя" записи – несовершеннолетнего местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Также им передали фигуранта для проведения процессуальных действий.

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Фото: Piter.TV