В Петербурге экс-генеральный директор предприятия по переработке бытовых отходов присвоил 29 млн рублей из бюджета

Махинацию удалось провести путем завышения суммы оплаты по договору поставки сортировочного оборудования, заключенному с аффилированной компанией.

В Петербурге в суд передали уголовное дело о присвоении 29 миллионов рублей бюджетных средств. Фигурантами дела стали бывший генеральный директор предприятия по переработке бытовых отходов и его заместитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год злоумышленники похитили у предприятия, на котором работали, 9 млн рублей. Махинацию удалось провести путем завышения суммы оплаты по договору поставки сортировочного оборудования, заключенному с аффилированной компанией. В договоре была указана сумма 19 млн рублей, а фактическая стоимость оборудования составляла 10 млн рублей.

Позже выяснилось, что подельники похитили более 20 млн рублей у предприятия. Никакие услуги по клинингу так и не были оказаны. Работники организации сами мыли полы и приводили территорию в порядок.

Впоследствии похищенные денежные средства поступали на счета подконтрольных фигурантам организаций, которые были оформлены на подставных лиц, обналичивались и распределялись между обвиняемыми. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители задержали 43-летнего генерального директора предприятия и его 60-летнего заместителя.

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