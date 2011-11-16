Подростки похитили имущество и лекарства на 386 тыс. рублей из медучреждения в Сестрорецке

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Во вторник, 30 июля, в полицию Курортного района поступило сообщение о краже имущества и медикаментов из медицинского учреждения в Сестрорецке. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ущерб составил около 386 тыс. рублей.

В короткие сроки сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 15-ти и 16-ти лет, а также их 17-летний знакомый, студент одного из машиностроительных колледжей Петербурга.

Все трое были задержаны сотрудниками уголовного розыска Курортного района и переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщили о том, что водителю погрузчика, пытавшегося задавить сотрудника полиции, предъявлено обвинение.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)