Водителю погрузчика, пытавшегося задавить сотрудника полиции, предъявлено обвинение

Дело по факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено ГСУ СК РФ.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Водитель находится под подпиской о невыезде.

Дело возбуждено ГСУ СК РФ. Напомним, что 33-летний водитель минипогрузчика обвиняется в попытке наезда на сотрудника полиции. Патруль прибыл на вызов от жителей улицы Савушкина, где в поздний час водитель продолжал укладывать асфальт.

Поскольку физического вреда полицейскому причинено не было, ему предъявлено обвинение по первой части статьи о применении насилия. Данная статья не предусматривает ареста, поэтому обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе задержали вандала-скейтбордиста, разбившего автобусное стекло.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.