Полицейские с применением оружия задержали водителя погрузчика, мешавшего спать жильцам дома на Савушкина

Никто не пострадал . Погрузчик был перемещен на спецстоянку.

Во вторник, 30 июля, в 22:45 жители дома 133/3 по улице Савушкина обратились в полицию Приморского района с жалобой на шум, вызванный ремонтными работами и укладкой асфальта рядом с домом. Это мешало их спокойному сну и отдыху. На место происшествия был направлен наряд полиции, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские потребовали от водителя погрузчика Bob Cat прекратить работы. Однако в ответ водитель поднял ковш погрузчика и начал двигаться в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью. Чтобы остановить противоправные действия, стражи порядка приняли решение использовать табельное оружие. В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельно выстрелил по колесам погрузчика, что привело к его остановке.

Нарушителем оказался 33-летний житель Волгоградской области. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по статьям 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Никто не пострадал . Погрузчик был перемещен на спецстоянку.

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Фото: Piter.TV