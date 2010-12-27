В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом престарелого сожителя

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 3 ноября, около четырех часов утра в одну из петербургских больниц был доставлен 62-летний житель Невского района. Пенсионера госпитализировали с колото-резанным ранением брюшной полости из квартиры на Народной улицы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Вскоре после случившегося сотрудники полиции задержали сожительницу потерпевшего. Ей оказалась 43-летняя ранее судимая особа. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны".

Ранее мы писали, что мужчина попал в больницу после поножовщины на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV