Мужчина попал в больницу после поножовщины на севере Петербурга

Врачи диагностировали у пострадавшего ранения брюшной полости, таза и конечностей.

Ночью, 5 ноября, на проспекте Пархоменко произошла ссора между двумя приятелями. Эта потасовка едва не унесла жизнь одного из оппонентов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В ходе драки один из приятелей достал нож и нанес своему другу многочисленные ранения. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ранения брюшной полости, таза и конечностей.

Подозреваемый в преступлении задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что на Дачном проспекте женщина ударила ножом возлюбленного.

Фото: Piter.TV