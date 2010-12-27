На Дачном проспекте женщина ударила ножом возлюбленного

Оказалось, что петербурженка была ранее судима.

В ночь с понедельника на вторник в Кировском районе 44-летняя женщина ударила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером, 29 октября, петербурженка выпивала со своим сожителем в одном из домов на Дачном проспекте. В какой-то момент собутыльники поссорились, и женщина ударила своего возлюбленного ножом в живот.

Оказалось, что петербурженка была ранее судима. После происшествия ее сразу же задержали и изъяли нож. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из больниц. Полиция уже возбудила уголовное дело и отпустила женщину под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что полицейские Петроградского района вернули владельцу Mercedes за 7 млн рублей‍.

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