Полицейские Петроградского района вернули владельцу Mercedes за 7 млн рублей‍

Однако причастных к угону пока что не нашли.

Петербургские полицейские оперативно нашли угнанный Мерседес за 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу.

Ранее к полицейским Петроградского района обратился мужчина, который и рассказал, что с улицы Шамшева угнали его Мерседес-Бенц за 7,2 миллиона рублей. Автомобиль принадлежит одной из петербургских компаний. После непродолжительных поисков правоохранителям удалось найти машину у 107 дома на проспекте Энгельса. Даже за столь короткий срок злоумышленники успели перебить номер и регистрационный знак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к угону.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти полиция задержала угонщика, который пытался убежать от погони в лесополосу.

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