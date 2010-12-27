Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Ленобласти полиция задержала угонщика, который пытался убежать от погони в лесополосу
Вчера, 7:52
0
lesjasap
816

В Ленобласти полиция задержала угонщика, который пытался убежать от погони в лесополосу

0
 
 

Кража авто закончилась для угонщика тесным общением с представителями закона.

В Ломоносовском районе Ленинградской области правоохранительным органом удалось задержать угонщика автомобилей. Мужчина сначала пытался скрыться от погони на украденной иномарке, а после побежал в лесополосу. Оперативники смогли не упустить беглеца. Инцидент произошел 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

С заявлением в полицию обратился владелец иномарки "Шевроле Лачети". Он рассказал, что остановился на трассе Ропша из-за просьбы "таксиста". У пострадавшего якобы угнали машину и он попросил довезти его до дома. Однако, после выяснилось, что с собой у неожиданного пассажира был нож. Под угрозой расправы он  заставил жертву заехать в поле и выйти из транспортного средства. Затем злоумышленник скрылся на машине.

Представители ГИБДД заметили разыскиваемый автомобиль на 23 километре автодороги "Анташи-Ропша-Красное село" и устроили погоню. Операция прошла успешно и угонщика удалось поймать. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

5