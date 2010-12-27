В Петербурге задержали юных "скинхедов". Школьники жестоко избили мигранта

По данным следственного управления, мотивы у петербуржцев были экстремистскими.

В пятницу, 15 ноября, стало известно, что в Петербурге задержали юных "скинхедов". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу

Инцидент произошёл 11 ноября в Красногвардейском районе города, около железнодорожной станции "Пост Ковалево". Нападение совершили трое петербуржцев – 16, 17 и 19 лет. Молодые люди прыснули в лицо газомым баллончиком 38-летнему гражданину Узбекистана. После "скинхеды" избили мужчину ногами и 5 раз пырнули ножом. Молодые люди скрылись с места преступления, прихватив 8 тысяч и мобильник пострадавшего.

Полицейские нашли злоумышленников по записям с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело. По данным следственного управления, мотивы у петербуржцев были экстремистскими. В настоящее время, пострадавший находится под присмотром медиков.

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