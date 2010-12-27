Семь человек госпитализированы после страшного ДТП в Ленобласти

Сейчас специальная комиссия выясняет обстоятельства произошедшего. К оценке ДТП привлекли инспекторов ВАИ.

В Выборгском районе на 51 км автодороги "Молодежное – В. Черкасово" произошло страшное лобовое столкновение, повлекшее большие неприятности. Об этом пишет группа "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Петербургу и области.

О происшествии стало известно 14 ноября. По предварительным данным, женщина за рулем Hyundai ехала с ребенком в больницу. Внезапно на встречную полосу вылетел военнослужащий-контрактник на своём Mitsubishi . Мужчине не удалось избежать столкновения.

В результате сильного удара, обе машины чуть не слетели в кювет. Четверо взрослых и трое детей получили серьезные травмы. Водителей госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии. Сотрудники управления ГИБДД заявили, что виновник аварии был трезв в момент столкновения.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти вертолет санавиации транспортировал трех пациентов.

Фото: ВКонтакте/ "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"