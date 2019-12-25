В Петербурге задержали вора, обокравшего писателя Александра Пелевина

Ущерб оценили в 15 тыс. рублей.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у писателя Александра Пелевина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленник сделал вид, что рад видеть писателя и обнял его. После этого телефон за 15 тыс. рублей исчез. Пелевин праздновал свою победу в премии "Нацбест" в баре на улице Некрасова 30 мая.

Накануне полиция задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина. По предварительным данным, "на дело" его привел его 21-летний приятель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Есть вероятность, что таким образом злоумышленник обворовывал людей не один раз.

Александр Пелевин выпустил романы "Здесь живу только я", "Калинова Яма", "Четверо", "Покров-17".

Фото: ВКонтакте / Александр Пелевин