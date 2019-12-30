В Петербурге за рулем Chevrolet задержали украинца "под кайфом"

Уроженец Украины находился на территории России нелегально.

В Петербурге инспекторы задержали за рулем Chevrolet украинца, который находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину остановили 7 января около 21:00 на Сампсониевском проспекте, 4/6 в рамках систематической профилактики проводимой УГИБДД по выявлению водителей управляющих автомобилями под наркотиками. Как оказалось, 31-летний украинец в августе 2019 года получил запрет на въезд на территорию России. Правоохранительные органы решают вопрос о депортации гражданина.

Водитель будет привлечен к административной ответственности. Автомобиль отправлен на спецстоянку. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Невском районе два года на балконе разлагался труп.

Видео: ВКонтакте / "Дорожный инспектор Санкт-Петербург"