В Петербурге полиция задержала владельца нарколаборатории

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

В Петербурге задержали владельца нарколаборатории. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала 31-летнего петербуржца у дома №40/1 по улице Подвойского. При нем была сумка, в которой сотрудники нашли и изъяли два пакета черного цвета, внутри которых находилось наркотическое средство (марихуана) массой 1505,2 грамма.

Позже полиция выяснила, что в деревне Пали, расположенной в Волховском районе Ленобласти, в частном доме мужчина создал нарколабораторию. В доме также нашли и изъяли еще 150 ростков растения и два полимерных пакета с веществом растительного происхождения темно зеленого цвета. Мужчина задержан.

Ранее мы писали, что правоохранители завершили расследование уголовного дела против владельцев нарколаборатории в Курортном районе.

Фото: Piter.tv