В Петербурге задержали угонявшего от полицейских пьяного иностранца

Мужчине был запрещен въезд в страну.

20 октября красногвардейский наряд ДПС ОГИБДД задержал нетрезвого иностранного гонщика, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

В 20.00 инспекторы заметили "Хендай Соната", выехавший на встречную полосу на красный сигнал светофора. На требование остановки от сотрудников ДПС водитель не отреагировал, а попытался скрыться, увеличив скорость.

Преследуемый стражами дорожного порядка водитель нарушал ПДД и создавал угрозу жизни для других автолюбителей.

Спустя 15 минут инспекторы смогли остановить гонщика у Ладожского моста. За рулем оказался нетрезвый 30-летний мужчина, которому еще с мая было запрещено въезжать в Россию по документу. Водитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности в прошлом и текущем годах.

В отношении иностранца составили семь протоколов об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее за езду в пьяном виде лишился прав петербургский таможенник.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД