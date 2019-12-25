В Петербурге задержали угонщиков "Рено"

Злоумышленники угоняли авто только этой марки.

В четверг, 29 октября, стало известно, что в Петербурге задержали двух профессиональных автоворов, которые угоняли автомобили исключительно марки Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и региону.

Сообщается, что преступников задержали накануне. Сотрудники полиции установили, что преступники изменяли идентификационные обозначения, чтобы легализовать и продавать с документами от автомобилей, получивших серьёзные повреждения.

В ходе расследования полицейские нашли двух безработных уроженцев Читы. После проведенных обысков в квартирах и гаражах, полиция изъяла Renault Sandero с признаками изменения идентификационных обозначений, а также ещё три иномарки. Все машины числились в розыске, как похищенные. Также был найден станок, предназначенный для изменения номеров автомобилей, и другие улики.

По факту возбудили уголовные дела.

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