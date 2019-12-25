Пропавшего больше года назад жителя Ленобласти нашли замурованным в бетон

Парень был судим за мошенничество.

В среду, 28 октября, в Ленобласти нашли труп 28-летнего жителя поселка Первомайское, который пропал больше года назад. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию о пропаже молодого человека обратилась его бабушка. Она рассказала, что ее внук пропал 15 июля 2019 года. Накануне в гараже одного из участков нашли труп парня. Он был замурован в бетонный пол.

Выяснилось, что у погибшего были судимости за мошенничество. В последнее время он нигде не работал. По факту случившегося проводится проверка. Труп доставили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в Гатчине федерального судью нашли мертвым с огнестрельным ранением.

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