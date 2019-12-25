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В Гатчине федерального судью нашли мертвым с огнестрельным ранением
Сегодня, 10:07
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nastya960

В Гатчине федерального судью нашли мертвым с огнестрельным ранением

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Рядом лежало охотничье ружье.

Устанавливаются обстоятельства и причины гибели судьи Гатчинского городского суда. Его тело с огнестрельным ранением было найдено в квартире 28 октября около 16:00. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 59-летнего судьи с огнестрельным ранением нашли в его квартире. Рядом лежало его охотничье ружье. Обстоятельства гибели выясняет районный отдел Следственного комитета Ленобласти. Со слов супруги, он на протяжении нескольких лет страдал онкологией.

Стаж работы в должности судьи более 17 лет. С начала 2008 года до настоящего времени Караваев работал в должности судьи в Гатчинском горсуде. Назначен Указом президента от 29 апреля 2011 года без ограничения срока полномочий.

Ранее на Российском проспекте нашли труп с ружьем и предсмертной запиской.

Фото: Piter.tv

Теги: ружье, самоубийство, судья
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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