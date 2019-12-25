На Российском проспекте нашли труп с ружьем и предсмертной запиской

Тело 46-летнего мужчины направили в морг.

В Невском районе Петербурга накануне был найден труп 46-летнего мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 18 октября, в полицию сообщили об обнаружении трупа в кустах у дома 4/3 по Российскому проспекту.

В кустах полиция нашла труп 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Рядом с трупом обнаружено охотничье ружье. Изъято: ружье, предсмертная записка, одежда, бутылка, биоматериалы.

Ранее петербуржец задушил шнурком 83-летнюю пенсионерку и спрятал тело в шкаф.

Фото:Piter.TV