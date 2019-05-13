Петербуржец задушил шнурком 83-летнюю пенсионерку и спрятал тело в шкаф

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 83-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

Напомним, что труп пенсионерки обнаружили 8 октября. Инцидент произошел в квартире дома № 31 на улице Ушинского. Труп нашли в шкафу.

В итоге полицейские задержали у дома № 26/1 на улице Демьяна Бедного 30-летнего соседа погибшей. Выяснилось, что в мужчина толкнул женщину и начал душить шнурков. После содеянного он спрятал труп в шкафу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что ночью на Думской петербуржец отправил женщину в "накаут".

Фото:Piter.TV