Он обвиняется в даче взяток.

В Петербурге задержали учредителя похоронного бюро, находящегося в федеральном розыске. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Вечером 2 ноября у дома №34 по улице Рубинштейна полиция задержала 68-летнего уроженца Кемерово, находящегося в федеральном розыске. Выяснилось, что задержанный обвиняется в даче взяток.

По версии следствия, с 2011 по 2019 годы мужчина, являясь учредителем новосибирского похоронного агентства, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 млн рублей. Сейчас обвиняемый находится в отделе полиции Центрального района.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 1,6 млн за попытку откупить жену от уголовного дела.

Фото: Piter.TV