В Петербурге задержали участников акции "Бессмертный ГУЛАГ"

Активисты сообщают о двух задержанных.

Во вторник, 30 октября, в Петербурге задержали одиночных пикетчиков акции "Бессмертный ГУЛАГ". Об этом сообщают активисты в соцсетях.

Пока известно только о двух задержанных. По словам очевидцев, молодых людей увезли в 78-й отдел полиции из-за того ,что между ними было менее 50 метров. Помио этого сообщается, что Дмитрия Бондарева задержали из-за отсутствия регистрации в городе, а Николай Сытай, по мнению сотрудников правоохранительных органов, нарушил правила митинга.

Отметим, что у остальных пикетчиков "Бессмертный ГУЛАГ" просто проверили документы.

Митинг проходил на Кирочной улице в Петербурге .

Акция "Бессмертный ГУЛАГ" посвящена жертвам сталинских репрессий.

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Фото: движение "весна"/вк