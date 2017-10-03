В Петербурге задержали участников акции "Бессмертный ГУЛАГ"

Во вторник, 30 октября, в Петербурге задержали одиночных пикетчиков акции "Бессмертный ГУЛАГ". Об этом сообщают активисты в соцсетях.
Пока известно только о двух задержанных. По словам очевидцев, молодых людей увезли в 78-й отдел полиции из-за того ,что между ними было менее 50 метров. Помио этого сообщается, что Дмитрия Бондарева задержали из-за отсутствия регистрации в городе, а Николай Сытай, по мнению сотрудников правоохранительных органов, нарушил правила митинга.
Отметим, что у остальных пикетчиков "Бессмертный ГУЛАГ" просто проверили документы.
Митинг проходил на Кирочной улице в Петербурге .
Акция "Бессмертный ГУЛАГ" посвящена жертвам сталинских репрессий.
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Фото: движение "весна"/вк