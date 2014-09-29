Мать потребовала возместить моральный ущерб за задержание подростка в Петербурге

Основанием для задержания стало нахождение подростка на детской площадке, хотя по указанному адресу площадки попросту нет.

В понедельник, 8 февраля, Смольнинский районный суд города зарегистрировал иск о компенсации морального вреда за задержание подростка. Молодого человека направили в центр для несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов.

Иск к ГУ МВД региона подала мать мальчика. Она отметила, что в тот день, 15 апреля 2020 года, подросток шел с продуктами к дедушке, который не мог выйти из-за самоизоляции. Патрульные задержали молодого человека, которому на тот момент было 17 лет, за то, что он якобы находился на детской площадке. Мать задержанного подростка уверяет, что по указанному адресу нет никакой детской площадки.

Моральный ущерб семья оценила в 200 тысяч рублей. Предварительное заседание по делу назначили на конец марта.

Ранее мы писали, что гонщик на "Мазде" снес забор в ночном ДТП на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV