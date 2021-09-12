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Женщине выплатят 300 тыс. рублей за сломанные лодыжки на гололеде
Сегодня, 18:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Женщине выплатят 300 тыс. рублей за сломанные лодыжки на гололеде

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Прокуратура Московского района установила, что женщина упала из-за плохой уборки территории СПб ГУДП "Центр".

В Петербурге женщине выплатят 300 тыс. рублей, которая сломала лодыжки при падении на гололеде. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе Московского района. 

Утром 8 февраля петербурженка поскользнулась на льда у частного детского сада на Пулковской улице. Врачи диагностировали у нее переломы лодыжек обеих ног с вывихами стоп. 

Прокуратура Московского района установила, что женщина упала из-за плохой уборки территории СПб ГУДП "Центр". Сотрудники надзорного ведомства помогли ей подать иск о взыскании компенсации морального вреда.

В итоге исковые требования удовлетворили в полном объеме, права женщbны восстановили. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: компенсация, лодыжки, моральный ущерб, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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