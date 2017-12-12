Петербуржец бросил на детской площадке своего ребенка в коляске

Малышу 3 месяца.

Во вторник, 30 октября, горожане сообщили в соцсетях о том, что молодой человек оставил на детской площадке Искровского проспекта 17, трехмесячного малыша. Очевидцы предполагают, что мужчина был пьян.

Молодой человек (видимо отец) в неадекватном состоянии убежал и оставил ребёнка в коляске мерзнуть на площадке....ребёнку месяца 3.... передает очевидец

Неравнодушные горожане дожидаются полицейских на месте.

Ранее мы сообщали о том, что на Ириновском проспекте на трамвайных путях "застряла" машина Скорой помощи

Фото:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк