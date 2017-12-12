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Петербуржец бросил на детской площадке своего ребенка в коляске
Сегодня, 21:33
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IRINA_CHALKINA
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Петербуржец бросил на детской площадке своего ребенка в коляске

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Малышу 3 месяца.

Во вторник, 30 октября, горожане сообщили в соцсетях о том, что молодой человек оставил на детской площадке Искровского проспекта 17, трехмесячного малыша. Очевидцы предполагают, что мужчина был пьян.

Молодой человек (видимо отец) в неадекватном состоянии убежал и оставил ребёнка в коляске мерзнуть на площадке....ребёнку месяца 3....

передает очевидец

Неравнодушные горожане дожидаются полицейских на месте. 

Ранее мы сообщали о том, что на Ириновском проспекте на трамвайных путях "застряла" машина Скорой помощи 

Фото:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: безответственные родители бросили ребенка , искровский проспект
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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