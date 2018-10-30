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На Ириновском проспекте на трамвайных путях "застряла" машина Скорой помощи 

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В результате образовалась километровая пробка.

Во вторник, 30 октября, на Ириновском проспекте образовался дорожный коллпас из-за машины Скорой помощи. Мобильный корреспондент сообщает, что машина медиков хотела объехать пробку по трамвайным путям.

Водитель не рассчитал высоту и на этих путях машина села на брюхо, выехать никак не получалось

отмечает корреспондент

Из неудобного положения помогли выйти коммунальные службы, которые пригнали а место трактор. Застрявшую машину удалось "дотащить" до первого перекрестка. 

Торопилась ли скорая на вызов или просто каталась по району неизвестно, но проблесковые маячки у машины были включены

отмечает мобиьный корреспондент

Инцидент вызвал крупную пробку из трамваев.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца на Porsche задержали из-за "голых" танцев в центре города

Видео:Piter.TV

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Теги: дтп машина скорой помощи , ириновский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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