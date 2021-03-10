В Петербурге задержана банда угонщиков корейских и японских иномарок

Украденные машины злоумышленники перегоняли в Казахстан и регионы России.

Полиция Петербурга 9 марта задержала троих участников организованной банды автоугонщиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчины специализировались на кражах автомобилей японского и корейского производства.

Установлено, что главным в банде является 35-летний ранее судимый петербуржец, который организовал преступную деятельность и курировал работу всей группы. Угонщиками и перегонщиками украденных машин в Казахстан оказались 30-летний и 37-летний мужчины. Задержанные причастны к угону трех "Мицубиси Аутлендер" и одного "Киа Сорренто" в Курортном, Приморском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Один из похищенных внедорожников впоследствии обнаружили в Оренбургской области на подложных номерах, два других нашлись в арендованных злоумышленниками ангарах в Лесколово и Агалатово, четвертую иномарку пока ищут.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, в ходе обысков полиция изъяла оборудование для угонов, комплекты госномеров, документы на автомобили, охотничий карабин и рации.

Ранее мы писали, что таксист выследил и сдал полиции пьяную петербурженку, севшую за руль.

Видео: пресс-служба ГУ МВД