В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей

После обналичивания не менее 11% злоумышленники брали себе.

В Петербурге задержали организаторов незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Организатором оказалась 31-летняя петербурженка. По версии полиции, 45-летний мужчина привлекал клиентов и разрабатывал схемы по незаконному обналичиванию денег, 26-летний подельник регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица и ИП, открывал счета в кредитных фирмах.

С марта 2018 по декабрь 2020 года подозреваемые под предлогом оплаты товаров и услуг перевели на счета фиктивных фирм не менее 148 млн рублей, которые заказчики хотели скрыть от налоговой. После обналичивания не менее 11% злоумышленники брали себе. Так они заработали не менее 16,2 миллиона рублей.

Несколько дней назад разбойник с пистолетом ограбил офис микрозаймов на улице Уточкина.

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