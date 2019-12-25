Разбойник с пистолетом ограбил офис микрозаймов на улице Уточкина

Мужчину уже разыскивает полиция.

Пополудни 23 марта в полицию поступило сообщение от менеджера офиса "Быстро деньги" на улице Уточкина. По словам женщины, офис ограбил неизвестный разбойник, угрожавший пистолетом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что в 11.55 в помещение компании зашел неизвестный и под угрозой пистолета завладел пятью тысячами рублей. После этого злоумышленник скрылся на автобусе №80, поехавшего в сторону проспекта Королева. На ограбление мужчине понадобилась одна минута.

Разбойника уже разыскивает полиция, мужчине с европейским типом лица на вид 45 лет, рост 180-185 см, был одет в темные шапку, брюки, маску, пуховик до колен, темные кеды с белой подошвой. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV