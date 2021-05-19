В Петербурге задержали троих мужчин, которые пытали епископа ради денег и украшений

Злоумышленники связали церковного служащего и угрожали ему оружием.

В Петербурге задержаны трое мужчин, которые пытали епископа церкви "Миссия благая весть". Злоумышленники требовали с церковного служащего деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по городу и ЛО.

По версии следствия, 19 апреля в 2:30 ночи неизвестные в масках проникли в частный дом в поселке Песочный. Применив грубую силу, они связали епископа и начали угрожать ему огнестрельным оружием. Преступники пытались выяснить, где мужчина хранит деньги. Добычей злоумышленников стали 3 тысячи евро и ювелирные украшения.

По факту случившегося 19 апреля было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали накануне. Ими оказались мужчины 50 лет. В их квартирах нашли и изъяли пистолет, патроны, средства мобильной связи, маски с прорезями для глаз, 77 охотничьих патронов, электрошокер и ружье. Изъятое направили на экспертизу.

Ранее в Ломоносове из квартиры пенсионерки унесли почти 3 млн рублей в разной валюте.

Видео: пресс-служба МВД России по городу и ЛО