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В Ломоносове из квартиры пенсионерки унесли почти 3 млн рублей в разной валюте
Сегодня, 11:58
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nadezhda_sib

В Ломоносове из квартиры пенсионерки унесли почти 3 млн рублей в разной валюте

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Неизвестный повредил замок входной двери.

Злоумышленник вынес из квартиры пенсионерки деньги в разной валюте и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Жительница Ломоносова обратилась в полицию днем 13-го мая. Потерпевшая рассказала, что неизвестный проник к ней в квартиру на третьем этаже в период с 8 до 16 часов. Он повредил входную дверь. Преступник похитил доллары США и евро, а также золотой браслет, кольцо, цепочка и кулон из металла белого цвета. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

Накануне МВД показала картины советского художника, которые были украдены из дома во Всеволожском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: иностранная валюта, кража
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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