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МВД показала картины советского художника, которые были украдены из дома во Всеволожском районе

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Картины были спрятаны в квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге.

Полицейские задержали подозреваемого в краже 400 картин из частного дома во Всеволожском районе Ленобласти. По словам мужчины, он не знает, за что он находится в отделении полиции. 

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, злоумышленник проник в частный дом в садоводстве и похитил оттуда картины на общую стоимость около 4 млн рублей. Картины были написаны советским художником Николаев Овчинниковым.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ранее подозреваемый уже был судим за имущественные преступления. Его задержали в поселке Шушары. Выяснилось, что вор передал картины на хранение своему знакомому. Тот не подозревал, что тоже косвенно принял участие в преступлении. Полотна обнаружили в доме на Тихорецком проспекте. Предварительное расследование продолжается. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ

Теги: картины, кража, художник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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