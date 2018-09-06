Силовики задержали в Петербурге троих иностранцев, похитивших человек

Они похитили своего соотечественника и требовали от него 20 тысяч долларов.

В Петербурге задержали троих людей, подозреваемых в хищении человека. Все задержанные не являются гражданами России, во время обыска в их месте проживания нашли оружие. Задержали их следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, задержанные в апреле у метро "Улица Дыбенко" угрозами заставили сесть в машину потерпевшего. После этого они отвезли его в один из домов на Подвойской улице, где избивали и требовали 20 тысяч долларов США. Похищенному 33-летнему мужчине удалось в какой-то момент сбежать из квартиры через окно. Он и обратился в полицию с заявлением

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Ранее из петербургской больницы похитили девушку, которую изнасиловали и выбросили мигранты.

Фото и видео: пресс-служба СКР по Санкт-Петербургу