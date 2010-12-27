Из петербургской больницы похитили девушку, которую изнасиловали и выбросили мигранты

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

В Петербурге из больницы похитили девушку, которую изнасиловали четыре мигранта и выбросили из окна 3 этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Днем 7 августа 30-летний таджик и две узбечки, одна из которых является родственницей насильника, проникли в больницу. Применив силу, они заставили потерпевшую подписать документ о выписке. Потом девушку на коляске погрузили в автомобиль и увезли в квартиру на улице Антонова-Овсеенко. Девушку удерживали сутки и пытались заставить ее подписать отказ от своих показаний в полиции. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Напомним, 4 августа четверо узбеков в возрасте от 19 до 25 лет избили и изнасиловали 25-летнюю девушку в гостинице. После этого они выбросили ее из окна 3-го этажа.

Ранее мы писали, что двое подростков изнасиловали 15-летнюю девочку.

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